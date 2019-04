Rezepte nicht nur für Landfrauen

Rezepte aus der Landfrauenküche überzeugen durch die Verwendung einfacher Zutaten. Alles, was Garten, Feld und Gewässer hergeben, wird verarbeitet. Es werden alt bewährte Rezepte wie zum Beispiel Kartoffeldätscher zubereitet. Der Kochkurs findet am Donnerstag, 2. Mai, um 18.30 Uhr in der Schulküche der AELF (Schillerplatz 15 in Bamberg statt. Anmeldung bis Donnerstag, 25. April, bei Ernährungsfachfrau Michaela von der Linden, Telefon 0160/93815123. red