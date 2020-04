Rezept der Woche

Zum Thema "Spargel-Liebe"

wurde folgendes Rezept ausgewählt, eingesendet von Sibylle:

Spargelauflauf mit Schinken Zutaten (für 4 Personen):

1 kg Spargel

150 g roher Schinken

150 g gekochter Schinken

60 g Butter und Butter für die Auflaufform

6 Eier

100 g Sahne

1 Prise Zucker

1 Prise Muskat

Pfeffer

Salz

Zubereitung:

Den Spargel schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. In Salzwasser ca. 20 Minuten garen. Schinken klein schneiden. Spargel und Schinken in eine mit Butter gefettete Auflaufform füllen. Das Eigelb mit der Sahne verrühren. Das Eiweiß zu festem Schnee schlagen und unter die Sahnemischung heben. Mit Salz, Zucker, Muskat und Pfeffer würzen. Mischung über den Spargel gießen, mit Butterflöckchen belegen und im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad ca. 15 Minuten goldbraun backen.

Je nach Geschmack kann auch noch etwas Käse darüber gestreut werden.