Rewemarkt baut für Leergut an

Während im Weisendorfer Bauausschuss die meisten Bauanträge wie für den Neubau eines Einfamilienhauses am Sauerheimer Weg sowie für die Errichtung von Garagen an der Reuther Waldstraße und am Mitteldorfer Weg sowie für einen Dachgeschossausbau ohne Diskussion durchgewunken wurden, kritisierte Hans Kreiner (CSU) den Beschlussvorschlag zum Anbau einer Leergutsortierung am Rewe-Markt.

Die Baugenehmigung zum Anbau einer Leergutsortierung mit Errichtung einer Lärmschutzwand am SB-Markt war bereits 2003 unter Auflagen erteilt worden. Allerdings wurde außer der Lärmschutzwand nichts verwirklicht und inzwischen erlosch auch die Baugenehmigung.

Wie Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) erklärte, erhöhe sich mit dem Anbau die Geschossfläche um 99 Quadratmeter auf dann knapp 4395 Quadratmeter, weshalb ein Antrag auf Befreiung gestellt wurde. Der Beschlussvorschlag, dass der Bau- und Umweltausschuss kein Einvernehmen zur Baumaßnahme erteilt, führte dann zur Kritik des CSU-Gemeinderates. "In der zurückliegenden Zeit wurden schon größere Befreiungen erteilt" wunderte sich Kreiner. Das Verhalten der Verwaltung sei nicht gerade bürgerfreundlich, kritisierte er.

Zustimmung durch Ablehnung

Dass der Beschlussvorschlag nach formalrechtlichen Gründen schon seine Richtigkeit habe, erklärte der Bürgermeister dazu und empfahl dem Gremium dennoch, den Beschlussvorschlag abzulehnen, denn das bedeute nämlich ganz einfach eine Zustimmung zum Bauantrag. Die acht Ausschussmitglieder stimmten gegen den Beschlussvorschlag und der Bürgermeister dafür, schließlich kann er schlecht gegen die eigene Verwaltung stimmen. sae