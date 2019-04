Revival für die Biertage

Der Musikverein Weißenbrunn bereitet sein 100. Jubiläum vor. Motto: "Da braut sich was zusammen im Bierdorf." Da werden nicht nur Erinnerungen an die Bierbrautradition wach, sondern der Musikverein dreht das Rad zurück in die 1990er Jahre, wo es eine Blas- und Trachtenkapelle gab, die viele Jahre bis 1996 die legendären "Weißenbrunner Biertage" initiierte.

Der Musikverein erinnert mit einem "Biertage-Revival- Abend" an diese erfolgreiche Zeit, und Weißenbrunn wäre ja nicht Bierdorf, gäbe es aus diesem Anlass nicht auch ein eigens von der örtlichen Gampertbräu gebrautes Jubiläumsbier.

Zum ersten Test besuchten Dirigent Marco Plitzner und dessen Ehefrau, die Vorsitzende des MV, Ninette Soyez- Plitzner, die Gampertbräu, und als freundliche Wirte erwiesen sich die Geschäftsführer der Brauerei, Anette Höfner und Christian Höfner. Der Gerstensaft schmeckt schon jetzt nach mehr, freuten sich die Musikexperten als Genussprüfer und die Bier-Experten der Brauerei versicherten, das werde nach längerer Lagerung noch besser und genau zur Jubiläumsfeier seine Geschmacksreife haben.

Das 100. Jubiläum des Musikvereins Weißenbrunn ist verbunden mit dem Kreismusikfest und geht über drei Tage von Freitag, 17. Mai, bis Sonntag, 19. Mai. Insgesamt werden über 30 Blaskapellen im Bierdorf Musik machen. An allen Tagen ist der Eintritt frei.

Auch die Jungferkättl (steinernes Wahrzeichen am Brunnen in der Ortsmitte) wird zum großen Festzug am Sonntag angezapft und durstigen Musikantenkehlen frischen Gerstensaft spendieren. Das ist einzigartig und gibt es jährlich nur zur Kerwa in Weißenbrunn für ein paar Minuten, dass aus dem Busen der steinernen Nixe kühler Gerstensaft fließt.

Am Freitag um 19.30 Uhr findet das Jubiläumskonzert mit DVD-Präsentation statt. Die DVD mit dem Titel "Hunned Joah Mussig - och goddela, des wädd laud!" ("Hundert Jahre Musik - oh weh, das wird laut!") wurde anstelle einer Festschrift produziert. Es wird auf unterhaltsame Weise durch die Hochs und Tiefs des Vereins geführt. Musik, Geschichten und Kuriositäten aus 100 Jahren Vereinsgeschichte stehen auf dem Programm. Die Besucher dürfen sich außerdem auf eine große Tombola freuen.

Am Samstag, 18. Mai, grüßen die Gastkapellen mit Standkonzerten im Paradies sowie am Schulteich. Das Paradies liegt direkt beim Weißenbrunner Brauer- und Büttnermuseum, so dass man nicht nur in einen musikalischen Genuss kommen wird, sondern man darf sich auch auf Gaumenschmaus in Form von "Hopfen-Leckereien" aus der Museumsbrauerei freuen. Gegen 19.30 Uhr gibt es einen kleinen Gemeinschaftschor mit den Gastkapellen und dem Musikverein Weißenbrunn und anschließendem Festzug zur Leßbachtalhalle. Ab 20 Uhr sollen die legendären "Weißenbrunner Biertage" wieder zum Leben erweckt werden - mit Stimmungsmusik mit der Blas- und Trachtenkapelle Weißenbrunn, Gaudispielen, deftige Speisen und Jubiläumsbier der Gampert-Bräu. Und zu jeder vollen Stunde spielen und singen die Akteure der Kapelle die Dorfhymne - "das Weißenbrunner Heimatlied".

Der Sonntag, 19. Mai, beginnt um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Leßbachtalhalle. Um 10.30 Uhr dürfen sich alle Swingfreunde auf den Jazz-Frühschoppen mit dem "Blue Moon Orchestra" und "Let's do the Swing" freuen. Ab 13.30 Uhr folgt ein weiterer Höhepunkt. Am Kirchplatz treffen sich alle Kapellen zum großen Gemeinschaftschor und anschließendem Festzug. Dieser endet an der Leßbachtalhalle, wo der Musikverein Rothenkirchen von 15 bis 18 Uhr für die Unterhaltung sorgen wird. Gegen 19 Uhr leitet der Musikverein Weißenbrunn den Festausklang in der Halle ein. Danach endet das Jubiläum mit dem großen Zapfenstreich im Weißenbrunner Paradies . eh