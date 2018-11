Am Samstag, 1. Dezember, wird im und rund um das Staatsforstrevier Oesdorf in der Unteren Mark und der Adelsdorfer Mark zwischen Forchheim, Adelsdorf, Oesdorf und dem Aischgrund wieder die alljährliche revierübergreifende Jagd auf Rehe und Wildschweine durchgeführt. Wegen der dabei entstehenden Gefahren durch jagdliches Schießen und freilaufende Hunde ist das Betreten des Staatswaldes an diesem Tag im Zeitraum zwischen 8 und 16 Uhr nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz verboten. Auch jegliches Aufarbeiten oder Abfahren von Holz ist damit in dieser Zeit dort untersagt. Die Bevölkerung wird gebeten, die entsprechenden Absperrungen zu respektieren. Nach der Jagd besteht die Möglichkeit, Rehe frisch und preiswert ab etwa 16 Uhr direkt in Wimmelbach am Feuerwehrhaus zu erwerben, oder, ebenso wie Wildschweine, zerlegt als Weihnachtsbraten jeden Donnerstag ab 13.30 Uhr im Forstbetrieb in Forchheim in der Karolinger Straße 28. red