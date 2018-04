Revanche wird schwierig

Nach dem überzeugenden 3:0-Heimerfolg gegen den Tabellennachbarn SpVgg SV Weiden (15.) wartet auf die Fußballer der DJK Don Bosco Bamberg (13.) in der Bayernliga Nord eine Hammeraufgabe. Sie sind am heutigen Samstag (15 Uhr) bei der DJK Gebenbach zu Gast, die als bester Neuling auf Platz 5 der Tabelle steht und das Vorrundenspiel mit 3:1 gewann.

Nach langer Zeit durften die DJK-Verantwortlichen wieder einmal strahlen. Ihre Mannschaft hatte gegen den Oberpfälzer Traditionsclub einen äußerst wichtigen "Dreier" eingefahren, ihn in der Tabelle überholt und zudem den direkten Vergleich für sich entschieden. Wie schon beim 5:0 in Weiden profitierte die Don-Bosco-Elf in der Schlussphase von einer gegen den Kontrahenten ausgesprochenen Roten Karte. Der Bamberger Coach Mario Bail hatte im Vorfeld von seinen Akteuren gefordert, den Schalter umzulegen und sich effektiver zu präsentieren. Gesagt, getan, so lautet das Fazit, denn die Mannen um Kapitän Markus Fischer zeigten sich wirkungsvoll vor des Gegners Gehäuse, belohnten sich und ihre Anhänger mit drei blitzsauberen Treffern und rückten auf Rang 13 der Tabelle vor, der den sicheren Ligaerhalt bedeutet. Neben dem Platzverweis spielte auch die Rückkehr der "Südamerikafahrer" eine wesentliche Rolle, was bei manchem Kicker ob der wieder erwachten Konkurrenz neue Kräfte freisetzte. Die Einsatzbereitschaft und offenbarte Spielfreude sollen anhalten. Sie sind für Bail unabdingbar im Kampf um den Verbleib in der Bayernliga.

Allerdings hängen die Trauben im knapp 950 Seelen zählenden Dorf, zwischen Weiden und Amberg liegend, sehr hoch. Schließlich mussten dort selbst Spitzenteams wie Großbardorf (2:0), Aubstadt (3:0), Würzburger FV (2:1) und jüngst Spitzenreiter Aschaffenburg (0:0) Federn lassen. Zu Saisonbeginn begründeten viele Kenner der ostbayerischen Fußballszene das Abschneiden der Gebenbacher nach zwei Auftaktsiegen mit der noch vorhandenen Aufstiegseuphorie und sahen sich bestätigt, als sie nach sieben Spieltagen bereits vier Niederlagen hatten einstecken müssen. Aber ihr 40 Jahre alter Trainer Faruk Maloku erwies sich auch in stürmischen Zeiten als sicherer Schiffsführer, brachte die Seinen im Anschluss mit zehn meist überzeugenden Siegen in 13 Partien zurück in die Erfolgsspur. Malokus Team stellt mittlerweile die weitaus höher eingeschätzten Nachbarn Amberg und Weiden in den Schatten und untermauert seine mannschaftliche Geschlossenheit stets aufs Neue.



Die DJK ist nicht komplett

Die sehr gut eingespielte Truppe wirft neben körperlicher Robustheit und Einsatzfreude vor allem ihr frühes Anlaufen und das bestens funktionierende Umschaltspiel in die Waagschale. Zudem sorgten prima einstudierte Standards für so manch überraschenden Punktgewinn. In der Offensive kann sich Maloku auf ein gewieftes Trio verlassen. Der 23-jährige, 16-fache Torschütze Niko Becker, sein kräftig gebauter Sturmpartner Marco Seifert (22, 11 Tore) sowie der sprintstarke Spielgestalter und Kapitän Timo Köhler (27/6), der zuletzt beim 2:1-Erfolg in Aubstadt krankheitsbedingt fehlte, sorgen meist für die nötigen Tore, so dass die bisherigen 40 Gegentreffer nicht so oft ins Gewicht fielen. Jeder der drei netzte im Hinspiel in Wildensorg einmal ein.

DJK-Coach Bail zollt dem Gastgeber Respekt. "Die Gebenbacher bringen alle Attribute mit, die uns wehtun können. Sie agieren sehr körperbetont und sind athletisch top. Wir stehen vor einer ganz schweren Aufgabe, wollen uns bestmöglich verkaufen und dagegenhalten. Wichtig wird sein, dass wir die Außenbahnen über 90 Minuten gut verteidigen." Es fehlen Johannes Jessen (berufsbedingt) und Benni Leicht (Sprunggelenk). Alassane Kane plagt eine Prellung, Christopher Kettler weiterhin die Leiste.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos, Trunk - Eckert, Esparza, Fischer, Hofmann, Kane (?), Kettler (?), Körner, Möhrlein, Niersberger, Schäffler, Schmoll, Schwinn, Sengül, Spies, Strobler, Wunder, Zoumbare