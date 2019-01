Revanche geglückt

Den Handball-A-Junioren des TV Ebern ist die Revanche in der Bezirksliga gegen die TS Lichtenfels gelungen. TV Ebern - TS Lichtenfels 25:24

Spielerisch überzeugten die Eberner von der ersten Sekunde an, dennoch scheiterten sie zunächst noch zu häufig am gut aufgelegten Gästekeeper. Bis zum 7:8 (17.) war das Spiel noch ausgeglichen. Nach einem 6:0-Lauf war der TVE mit 13:8 in Front. Diesen Vorsprung nahmen die Hausherren in die Halbzeit (14:10). Beim 17:16 in (42.) war die TSL wieder voll im Spiel, durch einige Tempogegenstöße stand ein 24:19 auf der Anzeigetafel (52.). Die Gäste bewiesen jedoch Moral und verkürzten anderthalb Minuten vor Schluss auf ein Tor. Der TVE rettete den Vorsprung aber über die Zeit. di TV Ebern: Nembach (8), Nestmann (4), Zillig (4), Bögendörfer (3), Lutter (2), Weis (2), Batzner (1), Geuß (1), Senff, Menzel, Jünger, Kröner (TW), Schad (TW)