Reuther Krippe: Zehn Quadratmeter zum Staunen

Alle Jahre wieder zur Advents- und Weihnachtszeit ist im Pfarrsaal von St. Johannes der Täufer die große "Reuther Krippe" zu bewundern. Eine wunderschönes handwerkliches Kunstwerk im fränkischen Baustil. Manfred Leisner und Jonas Stirnweiß sind die Architekten und Erbauer dieses gigantischen Schmuckstücks. Dabei schafften sie es, eine ganze Krippen-Welt auf zehn Quadratmetern zu errichten.

Schon seit einigen Jahren bauen die beiden Reuther daran. "Wir freuen uns immer wieder darauf, wenn es soweit ist" erzählte Manfred Leisner. Doch für beide ist es nicht nur ein Hobby, sondern "da steckt mehr dahinter, vor allem auch viel Glaube" betonte der 19-jährige Jonas, der in seiner Heimatpfarrei als Mesner tätig ist.

Die Reuther Krippe zu betrachten, braucht schon etwas Zeit. Da ist in der Mitte nicht nur die Heilige Familie zu sehen, sondern auch die Vielseitigkeit des Lebens rund um das Weihnachtsgeschehen. Weit über 300 Figuren und 70 Wurzelstöcke sind zu bestaunen. Besonderer Wert wurde von den zwei Krippenbauern heuer auf die landschaftliche Gestaltung gelegt. So wurden unter anderem ein zwei Meter langer Bachlauf, der in einen See mündet, und eine Hängebrücke neu angelegt.

Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, wird die "Reuther Krippe" nach dem Gottesdienst um 9.45 Uhr von Pater Heinz Weierstraß (SDB) eröffnet. Anschließend sind die Besucher zu einem Weißwurstfrühschoppen und zu einem Kirchenkaffee eingeladen. Die Krippe ist bis Mitte Januar 2020 zu besichtigen - an den Werktagen von 8 bis 17.30 Uhr, an den Samstagen von 9 bis 19.30 Uhr, an den Sonntagen von 8 bis 18 Uhr und an Heiligabend von 8 bis 23 Uhr.

Ob nun Spenden aus der Krippenschau oder die Einnahmen aus dem Weißwurstfrühschoppen: Alles wird für den Erhalt und den Weiterbau der Krippe verwendet. dia