Reuther 6er-Mannschaft fährt zum Finale

Sensationeller Erfolg der Reuther 6er-Mannschaft im Einrad der Elite in Köngen bei Stuttgart: Die sechs jungen Frauen vom Radsportverein "Solidarität" haben im Deutschland-Halbfinale gegen die gesamte nationale Konkurrenz gewonnen und sich damit klar für die Endrunde in Moers (Nordrhein-Westfalen) am Freitag, 25. Oktober, qualifiziert.

Historisches geleistet

Für den Vorsitzenden und Sportleiter Thomas Bittruf war es die beste Leistung eines Reuther Teams in der nunmehr über 93-jährigen Vereinsgeschichte und ein fast unfassbarer Triumph. "Mit etwas Glück könnte im deutschen Finale 2019 ein lang gehegter Traum in Erfüllung gehen und wir haben gezeigt, dass man mit uns rechnen muss", sagte Bittruf optimistisch und hoffnungsvoll.

Zudem gewannen die Reutherinnen im Bundespokal glanzvoll die Silbermedaille. Hier mussten sie sich trotz ebenfalls sehr starker Leistungen lediglich der Mannschaft aus Mörfelden knapp beugen.

Das erfolgreiche 6er-Team des Radsportvereins "Solidarität" Reuth bestand aus: Marie Fischer, Tina Katholing, Veronika Lurz, Vanessa Schwarz, Annika Stumpf und Anne Voit. Ebenfalls für die Deutschen Meisterschaften qualifizierte sich locker die 4er-Mannschaft mit Marie Fischer, Tina Katholing, Veronika Lurz und Annika Stumpf. dw