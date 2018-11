Der 23. Reundorfer Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 1. Dezember, von 18 bis 22 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, ab 13 Uhr statt. Am Samstag gibt es Glühweinzauber am Tonnenfeuer. Am Sonntag um 13 Uhr eröffnet der "Musikverein Frensdorf und Umgebung" den Weihnachtsmarkt. Um etwa 13.45 Uhr kommt das "Reundorfer Christkind", um auf die vorweihnachtliche Zeit einzustimmen. Anschließend werden die Kinder des Kindergartens St. Otto Reundorf die Besucher mit einem Adventsspiel begeistern. Musikstücke, passend zur Adventszeit, erklingen durch den "Musikverein Frensdorf und Umgebung" im Laufe des Nachmittags. Auch heuer sind wieder zahlreiche Stände mit allerlei weihnachtlichen Artikeln vorhanden. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Außerdem kommt der Nikolaus und verteilt Süßigkeiten an die Kinder. Auch der Hans mit seiner Kutsche ist dabei. Über viele Besucher freuen sich die Reundorfer Ortsvereine. red