Reundorfer Raspelkinder

Auch in diesem Jahr sind wieder 13 Mädchen und Jungen in Reundorf zum traditionellen Raspeln oder Ratschen unterwegs gewesen. Ab Gründonnerstag Mittag verstummten die Glocken bis einschließlich Karsamstag Mittag. Auch wenn die Kinder an diesen beiden Tagen sehr früh aufstehen mussten, sind alle mit großer Begeisterung dabei gewesen. Nach dem letzten Ratschen am Samstag hieß es bei sehr sonnigem Wetter "Leute rückt die Eier raus, die Fastenzeit ist aus". red