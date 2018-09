Rettungswagen wird im Einsatz angefahren

Montagnachmittag wurde während eines Einsatzes in der Industriestraße ein Rettungsdienstfahrzeug von einem unbekannten Unfallverursacher angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug stand mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinkanlage am Fahrbahnrand. Die Rettungsdienstbesatzung stellte bei der Rückkehr zum Fahrzeug fest, dass der linke Außenspiegel eingeklappt und beschädigt wurde. Aufgrund eines Zeugenhinweises könnte ein grauer Lkw das Rettungsdienstfahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und einen Schaden in Höhe von rund 100 Euro verursacht haben. Hinter dem grauen Lkw fuhr noch ein orangefarbener Transporter, dessen Fahrer möglicherweise als Unfallzeuge in Betracht kommt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach, Tel. 09261/5030, in Verbindung zu setzen.