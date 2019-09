25 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Dienstag, gegen 13.15 Uhr, an einem Rettungswagen entstanden. Eine 43-jährige Autofahrerin war auf der Bibrastraße in Richtung Erhardstraße unterwegs und übersah den Rettungswagen, der von rechts kam und Vorfahrt hatte. An ihrem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. pol