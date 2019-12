Rettungswagen baut Unfall auf Einsatzfahrt

Ein Rettungswagen im Einsatz fuhr am Samstagmittag mit Blaulicht und Martinshorn die Landwehrstraße in Richtung Erhardstraße. Der 57-jährige Fahrer ließ einen bereits in die Einmündung eingefahrenen Pkw passieren und wollte dann vorbeifahren. Dabei blieb er mit dem Rettungswagen am Heck des Pkw hängen. Es entstand geringer Schaden. pol