Rettungspuppe in Kindergröße

In Anerkennung der Arbeit der Wasserwacht Ebermannstadt spendeten die Eltern Tanja und Christian Bopp (Zurich Bopp & Partner und Schuh-Kmeth) 500 Euro an die Wasserwachtjugend Ebermannstadt. Ihre Tochter schwimmt seit knapp zwei Jahren bei der Wasserwacht Ebermannstadt voller Begeisterung mit. Die beiden Jugendleiter Philipp Nützel und Mona Kemmerth nahmen den Scheck entgegen. Die 500 Euro wurden gut investiert, denn hierfür wurde eine neue Wasserrettungspuppe in Kindergröße angeschafft, damit auch die Kleinsten bereits das Retten und Wiederbelebung üben können. Philipp Nützel dankte im Namen der Wasserwacht Ebermannstadt. Foto: Wasserwacht Ebermannstadt