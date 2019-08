Das Sommerfest im Tierheim findet am Samstag, 7., und Sonntag, 8. September, statt. Das Programm bietet eine Erkundung der Neuerungen, die Rettungshunde des BRK, Vorstellung der Tierheimhunde, ein Pony in Aktion, das Hundezentrum, eine Tombola sowie Livemusik. Und an beiden Tagen gibt es einen Flohmarkt. An Infoständen sind Ärzte gegen Tierversuche, Tierheim-Notdienst, Hilfe für verwilderte Katzen sowie R- und C-Reptilien. Einlass ist jeweils ab 13 Uhr. red