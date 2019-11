Rettungshunde als Gäste

Seltene Gäste hat der "Mach-mal-Pause-Nachmittag" der Salvatorgemeinde am morgigen Donnerstag ab 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum: Die Rettungshundestaffel des Arbeitersamariterbundes Kronach/Oberes Maintal stellt sich mit stellvertretendem Leiter Michael Carl aus Untersiemau, zwei Hunden und einer Filmdokumentation vor. Der Vortrag bietet einen Einblick in die Rettungshunde-Arbeit und zeigt auf, was ein Rettungshund zu leisten vermag. red