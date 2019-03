Rettungshund Nero aus Vestenbergsgreuth hat eine zertifizierte Schnüffelnase

Zusammen mit seinem Hundeführer Holger Peetz aus Vestenbergsgreuth von der Johanniter-Rettungshundestaffel Mittelfranken startete Nero bei der bundesweiten Prüfung für Rettungshunde und bestand sie mit Bravour.

Zuerst mussen die Menschen ihr Wissen bei einem umfangreichen Theorietest beweisen. Im Praxisteil waren die Vierbeiner dann dabei. Zuerst mussten alle 36 Teams den Verweistest bestehen. Dabei durften die Hunde dem Vermissten nicht zu nahe kommen oder belästigen, denn im echten Einsatzfall muss gewährleistet sein, dass die Hunde einen Schwerverletzten nicht bedrängen. Gleich danach ging es weiter zur Unterordnung.

Bei diesem Gehorsamkeitstest kam es auf das gute Zusammenspiel der Teams an. Geprüft wurde unter anderem, ob der Rettungshund auf Kommandos korrekt reagiert und seinem Hundeführer auch ohne Leine folgt.

Als Nächstes stand die Flächensuche in einem gut 30 000 Quadratmeter großen Waldgelände an: Dort waren ehrenamtliche Verletztendarsteller versteckt. Nur 20 Minuten hatten die Teams Zeit, zwei Vermisste zu finden. "Wir sind stolz auf die Leistung unseres Teams aus Mittelfranken und freuen uns, dass sie die Prüfung mit Erfolg gemeistert haben", berichtet Ingrid Bierschneider von der Johanniter-Rettungshundestaffel in Mittelfranken.

Insgesamt bestanden 13 Rettungshunde die Prüfung mit ihren Herrchen. Die Teams, die die Prüfung nicht bestanden, können weiter trainieren und die Prüfung maximal fünf Mal wiederholen. In der Fläche ersetzt ein Hund 40 bis 50 Helfer und kann in 15 Minuten bis zu 30 000 Quadratmeter absuchen. Die Ausbildung zum Rettungshund dauert rund zwei Jahre und wird mit der Rettungshundeprüfung abgeschlossen, die alle 24 Monate aufgefrischt werden muss. red