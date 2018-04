Rettungshubschrauber nach Reitunfall

In Sollenberg ist es am Donnerstagabend zu einem Reitunfall gekommen. Die verunglückte 47-jährige Nürnbergerin wurde mit einem Rettungshubschrauber mit leichten Verletzungen ins Klinikum Nürnberg-Süd gebracht. Ihr Wallach hatte offenbar einen kurzen Moment gescheut und bremste dann abrupt ab, so dass die Reiterin vom Pferd stürzte.