Rettung mit Atemschutz

Die Feuerwehren Muggendorf, Streitberg und Birkenreuth/Wohlmannsgesees traten zu einer Einsatzübung an. Brandobjekt war ein leer stehendes Gebäude in Muggendorf. Zunächst erfolgte ein Innenangriff mit schwerem Atemschutz zur Rettung von Menschenleben. Diesen besorgten zwei Einsatztrupps der beiden Wehren Muggendorf und Streitberg. Derweil verlegte eine Löschgruppe aus Birkenreuth eine Schlauchleitung von der Wiesent zum Einsatzort. Insgesamt nahmen 40 Feuerwehrleute an der Übung teil. Die Einsatzleitung hatte der Muggendorfer Kommandant, Udo Ebenhack. KBM Roland Brütting bescheinigte eine gute Arbeit. Foto: Paul Pöhlmann