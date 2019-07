Die Ortsgruppe "Bündnis 90/Die Grünen - Frischer Wind Gundelsheim" lädt am kommenden Montag, 8. Juli, zu der Infoveranstaltung "Rettet die Bienen: Kommunen in der Pflicht!" ein. Bernd Fricke, grüner Zweiter Bürgermeister in Stegaurach und Kreisrat, berichtet über den aktuellen Stand im Gesetzgebungsverfahren des Volksbegehrens und zeigt anhand von Beispielen, was Kommunen tun können, um die Artenvielfalt zu erhalten. Beginn ist um 20 Uhr im Kulturraum (neben dem Rathaus). red