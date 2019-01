"Rettet die Bienen" in der Seniorenresidenz

Die Stadt bietet eine zusätzliche Eintragungsmöglichkeit für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" an. Am Mittwoch, 6. Februar, von 14 bis 15.30 Uhr ist für alle Bürger im Stadtgebiet eine Eintragung in der Seniorenresidenz Am Kurpark, Erdgeschoss, Zimmer Nr. 0-26 (Schulungsraum) möglich. Der Zugang ist barrierefrei. red