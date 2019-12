Erkrankung Die Retinitis pigmentosa (RP) ist eine erbliche Veränderung der Netzhaut. Die Netzhaut (Retina) wird dabei fortschreitend angegriffen und zerstört. Dabei bleibt das Sehzentrum in der Mitte des Gesichtsfeldes am längsten erhalten. Umgangssprachlich wird die chronische Erkrankung deshalb auch "Tunnelblick" bezeichnet. Die meisten Menschen können noch lange Zeit ihr Leben in Familie, Beruf und Freizeit ohne weitreichende Einschränkungen gestalten. Im Endstadium erblinden viele — aber nicht alle betroffene Menschen. Eine Therapie ist momentan leider nur für eine spezielle Unterform der Retinitis pigmentosa möglich. In Deutschland sind etwa 40 000 Menschen betroffen.

