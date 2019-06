Der Gemeinderat Oerlenbach tagt am Dienstag, 18. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Die Räte befassen sich mit der Vergabe von Arbeiten am Bauhof der Gemeinde, mit der Sanierung der WC-Anlage in der Schule Rottershausen, mit dem Ausbau der Eltingshäuser Straße, mit der Gestaltung der "alten" Ramsthaler Straße und der Erneuerung der Zufahrtsmauer des Schlosses in Ebenhausen. Auch die Bürgerversammlung in Eltingshausen ist Thema. sek