Restkarten für Prunksitzungen

Unter dem Motto "Schon wieder ein runder - und noch immer putzmunter" präsentiert die Burg-Elf den Besuchern zum 40-jährigen Bestehen bei den beiden Prunksitzungen in der Rudi-Erhard-Halle am 9. und 16. Februar jeweils ab 19.33 Uhr ein närrisch-buntes Programm mit einem bunten Feuerwerk aus Büttenreden, Gardetänzen und Comedy. Karten gibt es für beide Prunksitzungen noch bei Bernhard Back, Rosenweg 14, Tel.: 09733/3310 oder an der Abendkasse. sek