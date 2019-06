Im Zuge der turnusmäßigen Tunnelwartung und der Instandsetzungsarbeiten an der Löschwasseranlage im Tunnel "Schwarzer Berg" ist für anschließende Restarbeiten und zur Aushärtung des Betons eine Baustellenverkehrsführung noch bis voraussichtlich 18. Juni (Dienstag) nötig. Darauf weist die Autobahndirektion Nordbayern hin.

In den vergangenen Wochen wurden die Tunnelwartung sowie die Instandsetzungsarbeiten an der Löschwasseranlage im Tunnel "Schwarzer Berg" im Zuge der Maintalautobahn (A 70) ausgeführt. Die Ortung der Leckage und die anschließende Instandsetzung an der Löschwasserleitung im Tunnel wurden erfolgreich abgeschlossen, teilte die Behörde weiter mit. Während der Aushärtung des Betons und für die anschließenden Restarbeiten im Tunnel sind jedoch weiterhin Verkehrsbeschränkungen erforderlich. Um während der Pfingstfeiertage eine Gegenverkehrsführung in einer Tunnelröhre zu vermeiden, wurde der Verkehr am gestrigen Freitag getrennt und mit jeweils einem Fahrstreifen in je einer Tunnelröhre weitergeführt. Ab Donnerstag, 13. Juni, wird der Verkehr mit einem Fahrstreifen

je Fahrtrichtung in der Tunnelröhre der Richtungsfahrbahn Schweinfurt geleitet, um die Restarbeiten und die Reinigung auszuführen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Verkehr schließlich mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung in der Tunnelröhre der Richtungsfahrbahn Bamberg geführt, um einen bei der Wartung festgestellten Mangel an einem Lüfter zu beheben. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis 18. Juni. red