Restarbeiten im Einmündungsbereich

Am Montag, 22. Juli, nimmt das Staatliche Bauamt die Bauarbeiten für den Umbau der Einmündung der Kreisstraße FO 13 (Heroldsbach - Hemhofen) in die Staatsstraße 2259 (Dechsendorf - B 470) nördlich von Hemhofen wieder auf. Im Wesentlichen werden die noch ausstehenden Restarbeiten für den Geh- und Radweg durchgeführt. Die Einmündung muss hierfür für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt ab Hausen zum Kreisverkehr an der B 470 und dann über Wimmelbach und Oesdorf bis zur Einmündung der Staatsstraße 2259 nach Hemhofen. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Der Verkehr von Hemhofen zur B 470 und umgekehrt wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 13. September, andauern. Das Staatliche Bauamt Bamberg bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht. red