Resin-Art glitzert

Noch bis zum ersten Adventswochenende stellt die Sylbacher Künstlerin Kristina Krein ihre Bilder im Café "Kleine Auszeit" im Torgraben 1 in Haßfurt aus, gefertigt aus Epoxidharz. Seit einem Jahr ist die Studentin fasziniert von diesem Medium, das aus zwei Komponenten besteht. Beide werden aufwendig vermischt und reagieren miteinander, Farbpigmente und Glitzer kommen hinzu. "Man weiß nie so genau, was dabei rauskommt", sagte die 25-Jährige bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag.

Als großer Fan von Edelsteinen jeglicher Art integriert Kristina Krein auch diese in ihre Werke, denen sie Namen in Anlehnung an Sternzeichen gibt. Bergkristalle, Malachite und andere echte Steine bereichern die Bilder genauso wie Blattgold.

"Meine Kunst ist individuell, einzigartig und bietet durch den Einsatz hochwertiger Materialien eine Verbesserung der Atmosphäre", sagt Kristina Krein, nach deren Wissen es nur drei weitere Künstler in ganz Deutschland gibt, die sich dieser Kunsttechnik verschrieben haben. "In Großbritannien oder Russland schon weit verbreitet, ist Resin-Art bei uns noch relativ unbekannt", erklärte Krein über ihre Leidenschaft, damit Leinwände zu bearbeiten.

Basic-Kurse bei der VHS

Kunst muss aber nicht immer nur als Bild an der Wand hängen. Die junge Künstlerin verzaubert auch Untersetzer, Tabletts, Handyhüllen, Schmuck und Servierbretter in luxuriöse Accessoires.

Um das Wissen über das sehr aufwendige Hobby weiterzugeben, bietet Krein auch Basic-Kurse an. Angefangen vom Abkleben des Malgrunds, Anmischen des Harzes bis hin zum Gießen verschiedener Farben möchte sie alle anleiten, die selbst kreativ arbeiten wollen. Aktuell findet am 4. und 5. November im Alten Rathaus in Knetzgau ein Einsteigerkurs in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Haßberge statt. Hier können Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren lernen, ein Tablett oder eine Dekoschale zu veredeln. Mehr Informationen zur Resinkunst gibt es auf der Homepage von Kristina Krein www.resinspiration.com.