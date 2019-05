Reservisten waren ganzen Tag unterwegs

Im Rahmen der militärischen Ausbildung führte das Landeskommando Bayern mit seinem Regionalstab TA Nord Nürnberg, dem Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. Kreisgruppe Oberfranken/West und der Reservistenkameradschaft Tiefenellern mit ihrem Vorsitzenden, Stabsgefreitem Markus Knoblach, in und um Tiefenellern einen ganztägigen Waffenmarsch mit Ausbildung an Handwaffen der Bundeswehr durch.

Der Marsch zu den Stationen war etwa 4,5 Kilometer lang und fand im Stations-Kreislauf statt. Ausbildet wurde auf einzelnen Stationen in und um Tiefenellern in theoretischer und praktischer Vorstellung sowie durch Einweisung, Handhabung und Bedienung der Waffen.

Zielsetzung war es, den sicheren Umgang mit Handwaffen der Bundeswehr zu vertiefen und zu verbessern sowie die Reservisten auf das Schießen mit scharfer Munition vorzubereiten.

Die Leitung des Waffenmarsches hatte Hauptmann Michael Knoblach von der Reservistenkameradschaft Tiefenellern. Ausgebildet wurde am Gewehr (G36), Maschinengewehr (MG3), und an der Pistole (P8). An fünf Stationen wurden unteranderem die Waffen zerlegt und wieder zusammengebaut, die Anschlagarten des G 36 geübt sowie am MG 3 die Ladetätigkeiten. An allen Waffen gab es eine detaillierte Einweisungen an der Zieloptik und Zieleinrichtung. Des Weiteren folgte eine Geländekunde mit Entfernungsschätzen sowie ein Waffenparcours mit Zeitnahme, bei dem die Marschgruppe 4 für die Bestzeit ein Präsent erhielt.

Unterstützt wurde der Waffenmarsch vor Ort vom Regionalstab TA Nord Nürnberg, durch den Feldwebel für Reservistenangelegenheiten der Kreisgruppe Oberfranken/West, Stabsfeldwebel Winfried Kaller, von Feldjägern des 9. Feldjägerregiment 3 aus Roth, dem Organisationsleiter der Kreisgruppe Oberfranken/West, Oberstabsfeldwebel Christian Napp, sowie von Reservisten aus der Kreisgruppe.

Oberstleutnant Hans-Peter Schöffler, S3-Stabsoffizier für Reservistenangelegenheiten vom Landeskommando Bayern, Regional-Stab TA Nord in Nürnberg, der die Dienstaufsicht innehatte, bedankte sich beim Abschlussappell beim Leitenden Hauptmann Michael Knoblach und den Ausbildern für die im vollen Umfang gelungene Veranstaltung. Peter Vietze