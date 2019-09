Reservisten üben das "Leben im Felde"

Zu einer zwei Tage dauernden Ausbildung mit dem Titel "Leben im Felde" hat der Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw.), Kreisgruppe Oberfranken West, und die Reservistenkameradschaft (RK) Tiefenellern mit ihren beiden Vorsitzenden, dem Stabsgefreiten d. Reserve Markus Knoblach und dem Oberstabsgefreiten d. Res. Christian Scharding, eingeladen. 30 Reservisten aus den Kreisgruppen von Ober- und Unterfranken sind der Einladung auf die Jura-Höhe der Fränkischen Schweiz, nördlich von Ludwag, zur Ausbildung gefolgt.

Nach den Formalitäten am Meldekopf und der Einweisung in die Thematik mit einem Hinweis auf die aktuellen Gefahren durch die Dürre in den Wäldern wurden die Stationen bezogen.

Die Ausbildungsinhalte waren: Aufbau Biwak/Gruppenversteck, provisorischer Bau von Unterkünften (Zeltarten), Alarmposten beobachten und melden; Verpflegen aus der Natur; Feuer anzünden mit Behelfsmitteln; Reinigen von Schmutzwasser (Wasseraufbereitung); richtiges Anbringen von Seilen am Körper zum Abseilen (Knotenkunde). Den Reservisten sollten die Grundlagen für das Leben und Überleben im Felde vermittelt werden.

Die Leitung hatte Hauptfeldwebel d. Res. Wolfgang Maroschek mit den Leitungsgehilfen Hauptgefreiter d. Res. Joachim Hagen und Feldwebel d. Res. Uwe Reuss. Unterstützt wurde die Ausbildung vom Organisationsleiter der Kreisgruppe Oberfranken-West, Oberstabsfeldwebel d. Res. Christian Napp und Reservisten der RK Tiefenellern.

Ehrenvorsitzender kommt

Zu einer Stippvisite kam der Ehrenvorsitzende der RK Tiefenellern, Oberstleutnant d. Res. Helmut Kummer. Er war mit dem Ausbildungsstand sehr zufrieden. Nach dem gemeinsamen Abendessen endete ein lehrreicher und interessanter Ausbildungstag. Peter Vietze