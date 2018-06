Reservisten treffen sich

red



Die nächste Monatsversammlung der Reservistenvereinigung des Eberner Stadtteils Unterpreppach findet am Freitag , 6. Juli, statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr am "Café Waldeck". Von dort laufen die Reservisten über den ehemaligen Truppenübungsplatz in die Kaserne nach Ebern. Die Zusammenkunft findet in den Räumen des Gasthauses "Stadl" statt. Besprochen wird die "Vorbereitung der Unterpreppacher Kirchweih".