Reservisten mit vielen gelungenen Aktivitäten

Die Einladung zur Hauptversammlung der Reservistenkameradschaft Bad Staffelstein waren fast alle Mitglieder des kleinen, aber aktiven Vereins gefolgt. Vorsitzender Rudolf Böhling hieß als neuen Kameraden Benjamin Bock willkommen. Bock, Oberleutnant der Reserve, versicherte seine rege Mitarbeit im Verein.

Böhling erstattete einen umfangreichen Jahresbericht mit vielen gelungenen Aktivitäten in der Reservistenarbeit. Groß war das Interesse der Bevölkerung beim Staffelsteiner "Autofrühling" an den Vorführungen, der Geräte- und Motorenausstellung sowie an den Handfeuerwaffen, die die Reservisten präsentierten. Diese Aktion soll auch heuer, mit neuer Ausrüstung und Geräten, stattfinden. Die Soldatenwallfahrt nach Vierzehnheiligen mit Beteiligung eines Ehrenzuges und am Totengedenken am Ehrenmal fand ebenfalls viel Anerkennung. Selbstverständlich ist die alljährliche Teilnahme der Kameradschaft an den Volkstrauertagsfeiern in Bad Staffelstein und in Unterzettlitz.

Böhling lobte vor allem die gute Zusammenarbeit mit den Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Staffelstein bei geselligen Feiern und Zusammenkünften in deren Räumlichkeiten. Etliche militärische Übungen auf Bezirksebene wurden bestens absolviert.

Bekanntgegeben wurde die Beförderung des Zweiten Vorsitzenden Mark Gutgesell zum Hauptfeldwebel der Reserve (Luftwaffe). Dafür gab es viel Beifall aus der Versammlung.

Den Kassenbericht trug Ernst Chowanski vor. Dank etlicher Geldspenden in die Vereinskasse können kleine Gruppenabende und Anschaffungen finanziert werden, die sonst nicht möglich wären.

Zahlreiche militärische und gesellige Vorhaben finden auch in diesem Jahr wieder statt. Dazu wurden alle aktiven Reservisten eingeladen. al