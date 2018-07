Reservisten laden zum Biwak ein

Unter dem Motto "Willkommen Heimat - Reservisten vor Ort", veranstalten die Rothenkirchener Reservisten am Freitag, 6. Juli, und Samstag, 7. Juli, ihr traditionelles Biwaklager auf dem Zeltplatz neben dem Naturerlebnisbad. Der Freitag dient zum Aufbau und der Vorbereitung und schließt mit der Jahreshauptversammlung um 19.30 Uhr im Mannschaftszelt ab. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Aus- und Weiterbildung. Ab 13.30 Uhr können die teilnehmenden Reservistengruppen ihr militärisches Wissen an verschiedenen Stationen auffrischen. Ab circa 17 Uhr ist eine "militärische Modenschau" vorgesehen, bei der Uniformen und Militärkleidung aus verschiedenen Ländern gezeigt werden und ab circa 18 Uhr beginnt dann der gemütliche Teil des Tages, wobei mit Sau vom Spieß, diversen Grillspezialitäten und Getränken gut für das leibliche Wohl gesorgt ist. Die Rothenkirchener Reservisten freuen sich über Zuschauer, bei den einzelnen Wettbewerben, aber auch über Besucher beim gemütlichen Beisammensein am Samstagabend und laden dazu herzlich ein. red