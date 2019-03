Reservisten kritisieren Zustand der Bundeswehr

Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft hielt im Gasthaus Höring ihre Jahresversammlung mit Ehrungen ab.

Kreis- und Bezirksvorsitzender der bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) Gottfried Betz hob die gute Kameradschaft der SRK Burggrub hervor. Der Kreisverband Kronach zähle 15 Ortsvereine, davon ist Burggrub ein Aktivposten. Kreisorganisationsleiter Michael Ries beschrieb mit kritischen Worten einige, fast schon verheerende Zustände bei der Bundeswehr. In der Euphorie der deutschen Einheit habe man ab 1990 die Bundeswehr sträflich vernachlässigt. Von 540 000 Soldaten baute man auf 172 000 ab. Erst 2016 kam eine Trendwende und man erinnerte sich daran, dass das Land eine Verteidigung benötige. Inzwischen sei die Bundeswehr auf 220 000 Soldaten angewachsen, dafür aber liege die Ausstattung und Qualität der Bundeswehr am Boden.

Ortsvorsitzender Thomas Leicht rief mehrere Veranstaltungen in Erinnerung, an denen die 54 Mitglieder zählende Soldaten- und Reservistenkameradschaft Burggrub mitwirkte und diese mitgestaltete. Insbesondere werde das erstmalig durchgeführte Hoffest auf dem Anwesen des BBV-Kreisobmanns Erwin Schwarz in positiver Erinnerung bleiben. Ebenso brachten sich die Reservistenkameraden beim 125-jährigen Bestehen der FF Burggrub tatkräftig mit ein.

Am Volkstrauertag Wache gestellt

Das Schützenfest, eine Wanderung mit Grillparty sowie die Mitgestaltung des Volkstrauertages mit Kranzniederlegung und Wache am Ehrenmal waren weitere wichtige Eckpfeiler im Jahresablauf.

Ehrungen für Treue und Verdienste in der SRK konnten vorgenommen werden. Es wurden geehrt mit dem Ehrenkreuz des BKV in Silber: Michael Büttner, Michael Ehrsam, Thorsten Fiedler; mit dem Ehrenkreuz in Gold: Rudi Ebert, Timo Fleischmann, Stefan Lamb, Bernd Perschke, Michael Schießwohl und Thomas Leicht. Das Verdienstkreuz in Bronze wurde Bertram Kessel verliehen. eh