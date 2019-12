Reservierung für Ball der Landwirtschaft

Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Forchheim veranstaltet am Samstag, 11. Januar, 19 Uhr, wieder seinen Ball der Landwirtschaft - neu im Bürgerhaus in Streitberg. Für Stimmung und Tanzmusik sorgen soll die Gruppe "Live-Act-WG". Reservierungen sind per E-Mail an koy.arnulf.eggolsheim@t-online.de möglich. Es gibt auch Karten an der Abendkasse. Der große Ball fand vormals in der Jahnhalle Forchheim statt. red