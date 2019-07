Resch-Heckel geht - Kraus kommt

Führungswechsel im Bereich Planung und Bau der Regierung von Oberfranken: Leiterin Marion Resch-Heckel geht in den Ruhestand, ihre Nachfolge tritt Bernhard Kraus ab.

Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz betonte bei der Verabschiedung der Kulmbacherin, dass dem Bereich Planung und Bau eine Schlüsselrolle bei der Abwicklung von Bau- und Infrastrukturvorhaben in Oberfranken zukomme. "Guter Städtebau und gute Architektur sind Standortmarketing im besten Sinne", sagte sie. Das habe Marion Resch-Heckel immer fest im Blick gehabt.

Mit Durchsetzungskraft

"Sie haben mit großer Überzeugungs- und Durchsetzungskraft sowie Kreativität am Erhalt vitaler Ortskerne und an Lösungen für besonders herausfordernde Immobilien wie Schloss Thurnau oder Hornschuchhausen mitgewirkt."

Die scheidende Bereichsleiterin habe maßgeblichen Anteil daran, "dass Oberfranken seinem Ziel, ein Zentrum guten regionalen Bauens und moderner Baukultur zu werden, ein großes Stück nähergekommen ist", so die Regierungspräsidentin. Das habe auch Bauminister Hans Reichhart gewürdigt.

Ministerialdirektor Helmut Schütz dankte Marion Resch-Heckel für ihr Engagement für das Bauen im Freistaat. Gleichzeitig begrüßte er Leitenden Baudirektor Bernhard Kraus, bisher Leiter des Sachgebietes Straßenbau der Regierung von Oberfranken, als Nachfolger von Marion Resch-Heckel. "Sie sind zielstrebig und entscheidungsfreudig und damit ein klassischer Vertreter der fränkischen Tugenden, die ich außerordentlich schätze. Wir sind uns sicher, dass Sie mit Ihrem Arbeitsethos und Ihrem umfassenden beruflichen Erfahrungsschatz auch die neuen Aufgaben mit Bravour meistern."

Gebürtig in Salzgitter, studierte Marion Resch-Heckel Architektur an den Technischen Universitäten Braunschweig und München. 1982 startete sie ihre Karriere im Fachgebiet Hochbau als Sachbearbeiterin bei der damaligen Ortsplanungsstelle der Regierung von Oberfranken.1988 wechselte sie als Abteilungsleiterin in Teilzeit zum Landbauamt Bayreuth.

Bedeutsame Denkmäler

Mit Leidenschaft widmete sie sich der Sanierung von historisch bedeutsamen Baudenkmälern. Resch-Heckel betreute ferner Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, so den Ausbau des Armeemuseums Friedrich des Großen auf der Plassenburg. red