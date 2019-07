Reichenbach bei Münnerstadt vor 17 Stunden

Requiem anstatt Messfeier

Die für Dienstag, 9. Juli, vorgesehene Messe um 18.30 Uhr in der Kirche Reichenbach entfällt. Grund ist ein Requiem, das am gleichen Tag um 14 Uhr in Münnerstadt stattfindet. sek