Republikaner laden zum Stammtisch

Der monatliche Stammtisch der Republikaner des Kreis-/Ortsverbandes Forchheim findet am Freitag, 13. April, ab 16 Uhr im Gasthaus "Sonne", Am Weingartsteig, statt. Nachdem das Jahn-Gelände veräußert beziehungsweise der Stadtrat (gegen zwei Stimmen) einer Bebauung zugestimmt hat, stellt sich für den Republikaner-Stadtrat Franz Noffke die Frage: "Was geschieht, wenn eine eventuelle Umsiedlung nicht rechtzeitig erfolgen kann beziehungsweise der Bauträger beginnt mit dem Bau, die Umsiedlung ist jedoch noch nicht in trockenen Tüchern?" Für Stadtrat Noffke bewegt sich der Jahn "auf sehr dünnem Eis". red