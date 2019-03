Reparaturservice an neuem Ort

Am Samstag, 2. März, zwischen 13 und 16.30 Uhr, bieten die "Herzo-Heinzelmännchen" wieder ihren kostenlosen Reparaturservice an, aber nicht am bisher gewohnten Ort. Unter Mitnahme all ihrer Werkzeuge haben sich die fleißigen Helfer im neuen Seniorenbüro im Wiesengrund 1 eingerichtet und freuen sich auf knifflige Reparaturaufgaben, die hoffentlich gelöst werden können. Die handwerklich versierten "Herzo-Heinzelmännchen", zu denen übrigens auch Damen gehören, meistern jetzt im Ruhestand so manche (Klein-)Reparatur, für die man einen professionellen Fachmann meist gar nicht bekommt. Selbst Arbeiten, die viel Fingerspitzengefühl verlangen, zum Beispiel die Instandsetzung von Kleidungsstücken, können an diesem Tag im Seniorenbüro übernommen werden. red