Reparaturcafé im Pfarrhaus

Zum ersten Mal findet am Samstag, 8. Februar, im Pfarrzentrum Verklärung Christi ein Reparaturcafé von 15 bis 18 Uhr statt. Im Reparatur-Café können den Gebrauchsgegenständen wieder Leben eingehaucht werden. Ehrenamtliche untersuchen die defekten Objekte und geben Anleitungen und Hilfe, sie zu reparieren. Zur Reparatur können elektrische Geräte mitgebracht werden, aber auch kleine Näharbeiten (keine Reißverschlüsse). Haftung und Gewährleistung sind ausgeschlossen. Spenden willkommen. Und was wäre ein Reparaturcafé ohne Kuchen? Wer für das leibliche Wohl etwas beisteuern möchte, darf das gerne tun. Weitere Infos und Auskünfte gibt es im Internet unter transition-forchheim.de und über E-Mail an transition-forchheim@posteo.de. red