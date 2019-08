Reparaturarbeiten an Fußgängerampeln

Die Fußgängerampel in Hausen wird von Montag, 12., bis Mittwoch, 14. August, elektronisch komplett erneuert und blindengerecht ausgestattet. Während dieser Zeit ist die Ampelanlage außer Betrieb. Am Montag, 12., und Dienstag, 13. August, wird auch die Ampelanlage in der Kapellenstraße/Ecke Hartmannstraße elektronisch erneuert. Auch hier ist die Ampelanlage während der Reparaturarbeiten außer Betrieb. Es kann daher in beiden Bereichen zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.

Die Stadt Bad Kissingen bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. sek