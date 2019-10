Bad Kissingen vor 18 Stunden

Reparaturarbeiten am Hochwasserschutz

Das städtische Tiefbauamt führt am Montag, 28. Oktober, und Dienstag, 29. Oktober, Reparaturarbeiten an den Hochwasserschutzwänden in der Balthasar-Neumann-Promenade durch. Dadurch kann es entlang des...