Reparatur-Zentrum am Samstag geöffnet

Am Samstag, 7. Juli, zwischen 13 und 16.30 Uhr bieten die "Herzo-Heinzelmännchen" wieder ihren kostenlosen Reparaturservice im Seniorenbüro in der Hinte-ren Gasse 32 in Herzogenaurach an - lediglich anfallende Materialkosten sind zu erstatten. Die technisch versierten "Herzo-Heinzelmännchen" - im früheren Berufsleben Ingenieure, Techniker oder Handwerker - meistern auch im Ruhestand so manche (Klein-)Reparatur, für die man einen professionellen Handwerker meist gar nicht bekommt. In ihren Händen werden beispielsweise defekte Spielsachen wieder wie neu, kleine Elektrogeräte funktionieren wieder und Kleinmöbel erstrahlen in neuem Glanz, heißt es in der Mitteilung des Seniorenbüros . red