Rentweinsdorf lässt bei der DJK Gaustadt aufhorchen

Recht kurzen Prozess haben die Fußballer des FC Baunach, des souveränen Spitzenreiters der Kreisklasse Bamberg, Gruppe 1, gemacht. Sie gewannen am Sonntag beim SV Zückshut (12.) mit 5:1. Vor der Winterpause nochmals wichtige Punkte errang der VfL Mürsbach (9.) mit dem 2:0 gegen den FC Wacker Bamberg (5.). Ein achtbares 0:0 erreichte der FC Rentweinsdorf (6.) beim Tabellenzweiten DJK Gaustadt. Die SG ASV Reckendorf/SV RW Gerach war beim Post-SV Bamberg witterungsbedingt nicht im Einsatz. VfL Mürsbach - FC Wacker Bamberg 2:0

Der Sieg geht in Ordnung, zumal der VfL im Feld Vorteile hatte und mehr Durchschlagskraft gegen den Tabellenfünften entwickelte. Zudem gab den Mürsbachern der schnelle Führungstreffer durch Alexander Jagelski (5.) mit einem Lupfer aus 20 Metern zusätzlichen Auftrieb für das weitere Spielgeschehen. Die Mürsbacher Abwehr stand recht kompakt. In der 57. Minute erhöhte Spielertrainer Nico Imhof per sattem Flachschuss und einem Alleingang auf 2:0. SV Zückshut - FC Baunach 1:5 Bereits nach einer Viertelstunde war die Partie für den Tabellenführer gelaufen, der nach Toren von Philipp Schrödel (6.), Simon Jungkunz (8., 16.) und Markus Roppelt (11.) mit 4:0 führte. Danach stellte der FC Baunach das Fußballspielen über weite Strecken ein. So kamen die Zückshuter in der 34. Minute durch Stefan Zeis zum Anschlusstreffer und hatten kurz darauf mit einem Lattenschuss Pech. Auch nach Wiederbeginn hielt der SVZ gut dagegen, zumal die Gäste nicht mehr taten als nötig. In der 71. Minute stellte Daniel Ankenbrand auf 1:5. DJK Teutonia Gaustadt - FC Rentweinsdorf 0:0

Verdient entführten die Rentweinsdorfer einen Punkt. Sie spielten aus einer kompakten Abwehr heraus und ließen nicht viel zu, während sie mit Gegenstößen selbst zu zwei drei guten Möglichkeiten kamen. In der 83. Minute sah FCR-Spieler Nembach die Gelb-Rote Karte. di