Rentnerin legt auf

Auch noch kurz vor Weihnachten kommt es immer wieder zu ominösen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten, die das Eigentum von älteren Menschen an sich bringen wollen, heißt es im Pressebericht der Höchstadter Polizei. So meldete sich am Mittwoch in Hemhofen ein angeblicher Polizeibeamter bei einer 77-jährigen Rentnerin und gab vor, Einbrecher hätten eine Liste mit dem Namen und der Adresse der älteren Dame. Nachdem sie nach ihren Wertgegenständen gefragt wurde, bemerkte die Dame, dass es sich bei dem Anrufer wohl nicht um die Polizei handelte und beendete das Gespräch. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor derartigen Anrufen. Die echte Polizei werde niemals fragen, wo man sein Geld oder seine Wertsachen aufbewahrt. pol