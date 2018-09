Rentnerehepaar ging auf Diebeszug

In einem Lebensmittelverbrauchermarkt an der Alten Ziegelei in Ebern bediente sich ein älteres Rentnerehepaar an diversen Produkten am Dienstagmorgen. Wie der Filialleiter bemerkte, steckten sich die beiden älteren Diebe Lebensmittel und Verbrauchsgegenstände im Wert von insgesamt etwa 40 Euro in einen Stoffbeutel und wollten anschließend den Kassenbereich in Richtung Ausgang verlassen, ohne zu bezahlen. Noch vor Ort vom Filialleiter angesprochen, leugneten die beiden ihre gemeinschaftlich begangene Tathandlung. Daraufhin rief der Filialleiter die zuständige Polizeiinspektion Ebern, da sich die beiden ertappten Diebe in ihrem Fahrzeug absetzen wollten. Kurze Zeit später konnte das Ehepaar an seiner Wohnadresse von Polizeibeamten angetroffen werden. Neben einer Anzeige bekamen die beiden Langfinger ein zwölfmonatiges Hausverbot in dem Lebensmittelverbrauchermarkt an der Alten Ziegelei in Ebern ausgesprochen.