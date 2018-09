Rentner wurde bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag an der Einmündung Breitenbacher Straße/Ramstertalstraße wurde der 66-jährige Fahrer eines Mercedes leicht verletzt. Ein 24-jähriger war mit seinem Opel aus Richtung Gasseldorf kommend auf den an der Ampelanlage verkehrsbedingt wartenden Mercedes aufgefahren. Es entstand Sachschaden von 2500 Euro.