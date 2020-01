Rentner werden misstrauisch

Zwei Rentner haben am Mittwoch in Höchstadt dubiose Anrufe bekommen. Ein angeblicher Kriminalbeamter meldete sich bei ihnen und gab vor, dass ihre Adressen bei einem Täter nach einem Raubüberfall gefunden wurden. Der Anrufer versuchte während des Gespräches, die beiden Rentner über ihre Vermögenswerte auszufragen. In beiden Fällen reagierten die Angerufenen misstrauisch und beendeten die Gespräche. Die Polizei Höchstadt weist darauf hin, äußerste Vorsicht bei solchen Anrufen walten zu lassen und am Telefon keine Auskünfte über Vermögen oder anderweitige Wertgegenstände zu geben.