Rentner prallt mit Auto gegen Baum

Ein 78-Jähriger ist am Montag gegen 15.30 Uhr zwischen den Burghaslacher Ortsteilen Rosenbirkach und Seitenbuch am Beginn einer Linkskurve mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, ehe das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam. Wie die Polizei mitteilt, mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Burghaslach, Oberrimbach und Scheinfeld den Fahrer, der eingeklemmt war, aus dem Auto befreien.

Fahrer ist schwer verletzt

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle wurde der 78-Jährige mit schweren, aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen. An seinem Auto entstand nach Einschätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Zeitwert wird von den Ordnungshütern mit rund 9000 Euro beziffert. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden am Baum dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen, wie die Polizei schätzt. pol