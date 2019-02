Rentner fällt nicht auf Enkeltrick herein

Eine unbekannte weibliche Person rief am Donnerstagmittag bei einem 73-jährigen Rentner an und gab an, dessen Enkelin zu sein. Sie forderte von ihm einen Geldbetrag von 4000 Euro. Der Rentner durchschaute das Vorhaben und spielte der Unbekannten vor, das Geld heute von der Bank zu holen. Nach dem Gespräch meldete er den Vorfall bei der Polizei-Inspektion. Jedoch hat der Mann bisher keinen weiteren Anruf der Frau erhalten. Die Ermittlungen dauern noch an.